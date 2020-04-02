الامارات | يوفنتوس يجدد عقد ماتويدي في الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يجدد عقد ماتويدي في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن تمديد عقد لاعبه الفرنسي الدولي بليز ماتويدي حتى 2021.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ماتويدي الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، في يونيو المقبل لكن يوفنتوس فعل بند تجديد عقد اللاعب لعام آخر.

ويخضع ماتويدي الذي يكمل عامه الثالث والثلاثين الأسبوع المقبل، للعزلة الطبية في الوقت الراهن في ظل استمرار علاجه من فيروس كورونا المستجد.