شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: بروسيا دورتموند يثق في استمرار «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية بقاء الدولي النرويجي إيرلينج هالاند في نادي بروسيا دورتموند رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه.

و انضم اللاعب إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي، مقابل 20 مليون يورو من ريد بول سالزبورج النمساوي.

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ويتوهج هالاند بقميص دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، قبل الخروج من البطولة ذات الأذنين.

و رفض النادي جميع العروض المقدمه له من مانشستر يونايتد وريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالاند لديه عقد مع بوروسيا دورتموند حتى 2024، ولا يتضمن إمكانية رحيله في الصيف.