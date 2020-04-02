شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: بروسيا دورتموند يثق في استمرار «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية بقاء الدولي النرويجي إيرلينج هالاند في نادي بروسيا دورتموند رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه.
و انضم اللاعب إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي، مقابل 20 مليون يورو من ريد بول سالزبورج النمساوي.
ويتوهج هالاند بقميص دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، قبل الخروج من البطولة ذات الأذنين.
و رفض النادي جميع العروض المقدمه له من مانشستر يونايتد وريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
هالاند لديه عقد مع بوروسيا دورتموند حتى 2024، ولا يتضمن إمكانية رحيله في الصيف.
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