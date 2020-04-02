شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يكشف معاري الأهلي العائدين الموسم المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يفكر في عودة بعض لاعبي النادي المعارين لأندية أخرى حتى يستفيد منهم خلال الموسم المقبل.

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وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس، إن التقارير التي قدمها مساعدو فايلر، بالإضافة إلى متابعته الشخصية للمعارين تشير إلى أن أقرب المعارين للعودة إلى الاهلي الموسم المقبل هو أكرم توفيق، لإجادته اللعب في عدة مراكز دفاعية ومنتصف الملعب،كما أن هناك بعض اللاعبين يفكر فايلر في المفاضلة بينهم وهم محمد شريف من إنبي، صلاح محسن من سموحة، وعمار حمدي من الاتحاد السكندري، ووليد أزارو من الاتفاق السعودي.

وأضاف شوبير، فايلر أخبر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بالمراكز التي يريد تدعيمها ولكنه لم يعلنها وكل اللاعبين الذين ذكرتهم لم يتخذ فايلر قرار نهائي بعودتهم إلا أكرم توفيق، بالإضافة إلى الاحتفاظ بثلاثي حراسة المرمى الحاليين محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.