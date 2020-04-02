شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن مفاوضات أحمد فتحي: لا نتعاقد إلا مع لاعبين قادرين على العطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على توضيح الصورة بشأن بعض التقارير الإعلامية التي ربطت بينه وبين التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه اعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك».

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وأكد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على أنه مع كامل الاحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه ولا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقده مع الأهلي.

وأشار أمير مرتضى، إلى أن سياسة النادي في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة.

وأنهى أمير مرتضى حديثه بأن الزمالك سيقوم بالتفكير في ملف الصفقات في وقت مناسب بالتنسيق بينه وبين الإدارة مع النظر إلى احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني، لكن كل التفكير في الوقت الحالي هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية لمنع انتشار فيروس كورونا.