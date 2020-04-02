كاسياس يصف كانافارو بالمنافق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

وصف الحارس الاسباني ​إيكر كاسياس​ زميله السابق في نادي ريال مدريد ​فابيو كانافارو​ بالمنافق بطريقة طريفة، خلال فيديو مباشر بينهما عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام.



وقام كاسياس بتوجيه سؤال لكانافارو عن رأيه بأفضل حارس بالتاريخ، فرد كانافارو بأن كاسياس هو الأفضل، فأجابه الأخير قائلا: "كفاك نفاقًا، أنت قلت بأن ​جيانلويجي بوفون​ كان الأفضل".

ويستعد إيكر كاسياس حالياً إلى الدخول في العمل الإداري بترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أما كانافارو فهو المدير الفني الحالي لنادي شنغهاي الصيني.