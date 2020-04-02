تركي آل الشيخ يعلق على رحيل احمد فتحي عن الاهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

أكد ​تركي آل الشيخ​ رئيس الهيئة العامة للترفيه، والرئيس الشرفي لنادي ​الأهلي المصري​، تلقيه اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس الأهلي، كما طالب جماهير المارد الأحمر بعدم الحزن على رحيل أي لاعب، مشيرًا إلى أن من يغادر يأتي أفضل منه 100 مرة في إشارة إلى رحيل اللاعب ​احمد فتحي​.

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وأكد آل الشيخ في منشور عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"، أن الخطيب تواصل معه في جزئية ما ووضح له وجهة نظره، مشيرًا إلى أنه تقبلها.

كما أشار تركي أيضا في منشوره:"حتى لا يبات جمهور الأهلي حزينا: "اللي يمشي يمشي.. نجيب قدّه 100 مرة".

وقرر أحمد فتحي ظهير الأهلي، الأربعاء، عدم التجديد للأهلي، والمغادرة عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.