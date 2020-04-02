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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبورت: ارثر ميلو لا يمس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل البرازيلي الدولي آرثر ميلو في ظل ارتباطه عن صفوف الفريق سواء ضمن صفقة تبادلية او من خلال عملية بيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان آرثر ميلو بطل غلاف صحيفة "سبورت" الاسبانية، حيث عنونت:" آرثر لا يُمس".
ومن جهة اخرى، يعمل آرثر على خطة محددة من أجل تحسين حالته البدنية التي افتقد لها في الآونة الآخيرة قبل انتشار فيروس كورونا.
وكان انتر الايطالي قد طلب ادخال نجم الوسط البرازيلي ضمن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز الى صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل، الا ان ادارة الفريق رفضت.
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