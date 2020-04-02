سبورت: ارثر ميلو لا يمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

حسم نادي ​برشلونة​ الإسباني مستقبل البرازيلي الدولي آرثر ميلو في ظل ارتباطه عن صفوف الفريق سواء ضمن صفقة تبادلية او من خلال عملية بيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان آرثر ميلو بطل غلاف صحيفة "سبورت" الاسبانية، حيث عنونت:" آرثر لا يُمس".

ومن جهة اخرى، يعمل آرثر على خطة محددة من أجل تحسين حالته البدنية التي افتقد لها في الآونة الآخيرة قبل انتشار فيروس كورونا.

وكان انتر الايطالي قد طلب ادخال نجم الوسط البرازيلي ضمن صفقة انتقال ​لاوتارو​ مارتينيز الى صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل، الا ان ادارة الفريق رفضت.