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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روما يستهدف ظهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي روما يستهدف الحصول على صفقة دفاعية من نادي برشلونة الاسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن جيانلوكا بيتراشي المدير الرياضي لنادي العاصمة الايطالية يرغب في استقدام جونيور فيربو ظهير البلوغرانا في الفترة المقبلة.
وأوضح، أن روما يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل بضم فيربو الذي لا يشارك كثيراً مع الفريق الموسم الحالي.
وسيطلب النادي الكتالوني ما لا يقل عن 20 مليون يورو للتخلص من فيربو بشكل نهائي نهاية الموسم الحالي.
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