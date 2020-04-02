شكرا لقرائتكم نجم الإسماعيلى الأسبق: أحمد فتحى سبق وترك الدراويش من أجل فلوس الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محسن عبد المسيح نجم الدراويش السابق أن رحيل أحمد فتحى عن النادى الأهلى أمر طبيعى خاصة وأنه سبق وترك الاسماعيلى من أجل أموال الأهلى .

وقال سيحة في تصريحات خاصة أن فتحى :" ساب الإسماعيلي عشان الاهلى والمقابل المادى هو دلوقتي بيشوف مصلحته ".

وأضاف نجم الدراويش السابق أن الجوكر كان ابن الاسماعيلى وتركه بحثا عن المادة وإذا كان العرض المالى لبيراميدز اقل من القلعة الحمراء كان سيستمر مع الاهلى لانه ينظر إلى مستقبله فالأهلى عرض 12 مليون وهو طلب 16 لأن هذا حقه وهو صاحب القرار .

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وأشار محسن عبد المسيح اذا كان الجميع يتحدث عن الانتماء لما كان ترك الاسماعيلى قائلا : لو على الانتماء مكنش هيسيب الاسماعيلى عشان الاهلى وعلى جمهور الأحمر أن يكن كل احترام للاعب لما قدمه من تاريخ معهم مثلما يكن له جمهور الاسماعيلى كل حب .

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل .

ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".