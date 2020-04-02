شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يناقش خطة استعداد اللجنة فى فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع حياة خطاب رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، خطة إستعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2021، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية.

وفِي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارلمبيين وتدرس الاستعداد بشكل جيد وإستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال اللذين دائما ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التى سطرت سجل الرياضة المصرية.

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وأضاف صبحي بأن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدا على دور كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارلمبية برئاسة الدكتوره حياة خطاب وأيضا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارلمبية، في بناء خطط بديله لإستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة وإستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم .

وجدد وزير الرياضة دعوته بإلتزام الجميع بكل الإجراءات الإحترازية والوقائية، والتي نادت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان وزير الرياضة عقد اجتماعاً مع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بسياسات العمل بالهيئات الشبابية والرياضية، وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.