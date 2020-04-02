اخبار الرياضه

وزير الرياضة يناقش خطة استعداد اللجنة فى فترة التوقف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزير يناقش خطة استعداد اللجنة فى فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع  حياة خطاب رئيس اللجنة البارلمبية المصرية،  خطة إستعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2021، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية .

 

وفِي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارلمبيين وتدرس الاستعداد بشكل جيد وإستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال اللذين دائما ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التى سطرت سجل الرياضة المصرية.

 

Advertisements

وأضاف صبحي بأن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدا على دور كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارلمبية برئاسة الدكتوره حياة خطاب وأيضا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارلمبية، في بناء خطط بديله لإستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة وإستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم .

 

وجدد وزير الرياضة دعوته بإلتزام الجميع بكل الإجراءات الإحترازية والوقائية، والتي نادت بها الحكومة لمواجهة .

 

كان وزير الرياضة عقد اجتماعاً مع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بسياسات العمل بالهيئات الشبابية والرياضية، وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يناقش خطة استعداد اللجنة فى فترة التوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا