شكرا لقرائتكم شادى محمد عن عدم التجديد لعاشور: هذه سنة الحياة ولا يجب لوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، أن هناك بعض الأمورلا نستطيع أن نلوم فيها إدارة النادي أو اللاعب تجاه بعض القرارات التي يمكن أن يتخذها الطرفان.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة عن عدم تجديد النادي الأهلي لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر: لا يمكن أن نلوم الأهلي على عدم التجديد لعاشور فهذه سنة الحياة، العديد من النجوم اضطروا إلى إنهاء علاقتهم بالنادي لنفس السبب.

أضاف شادي محمد ناصحاً حسام عاشور: القرار النهائي في الاعتزال الآن أو الاستمرار في نادي آخر يرجع إلى حسام عاشور، هو القادر على تحديد ما إذا كان قادراً على مواصلة اللعب أم انهاء مسيرته الآن ولا يمكن لأحد إجباره على اتخاذ أي قرار.

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واسترسل قائد القلعة الحمراء السابق: عندما رحلت عن الأهلي كان عمري 30 عاماً لم يكن ممكناً أن أعلن اعتزالي وأنا قادر على العطاء، ورحيلي عن الأهلي لم يمحي تاريخي الكبير في القلعة الحمراء، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل تاريخي أو يمحيه وكذلك حسام عاشور لا يمكن محو تاريخه إذا فضل اللعب بقميص نادي آخر.

يتجه حسام عاشور قائد النادى الأهلى لقبول عرض ناديه والاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وصرف النظر عن فكرة اللعب لنادٍ آخر، بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى 2019 - 2020.

وقام عدد من زملاء حسام عاشور بالتدخل لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له بالعمل داخل قناة الأهلى وتنظيم مباراة اعتزال له، بالإضافة لعمله الإدارى أو الفنى داخل جهاز الكرة بالنادى، خاصة أن اللاعب لم ينجح حتى الآن فى الحصول على عرض خارجى جيد، وهى رغبته الأولى لضمان عدم اللعب لأى نادٍ فى مصر بخلاف النادي الأهلى.