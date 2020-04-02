شكرا لقرائتكم عمرو جمال ينشر صورة لسرقة سيارته ويعلق: حسبى الله ونعم الوكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش صورة لسيارته المكسورة عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا : " حسبى الله ونعم الوكيل" ، وفسر غزال الاهلى الصورة لـ "الخليج 365" فى تصريحات خاصة قائلا : " العربية تعرضت للكسر وسرقة محتوياتها بالكامل".

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فرض حظر التجوال سواء الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.

Advertisements



عرو جمال

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وفى وقت سابق طالب عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش، المصريين بضرورة عدم الاستهانة بهذا الوباء لتخطي هذه المحنة الصعبة. وقال عمرو جمال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ابدأ بنفسك واحمي بلدك من هذا الوباء..ربنا يحفظ مصر من كل شر" وأسفر هذا الوباء، عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطراري بعد ظهور إصابة بعض لاعبي الأندية بكورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.