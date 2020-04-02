شكرا لقرائتكم هل خسر أحمد فتحى تكريم ومهرجان اعتزال برعاية الاهلى بسبب 5 ملايين جنيه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد فتجى إسدال الستار على مسيرته الكروية مع النادى الأهلى وإعلانه الرحيل بعد الخلاف على التفاصيل المادية بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء ليخسر الجوكر بعض التكريمات كمهرجان الاعتزال وغيرها مقابل بعض الملايين.

الساعات القادمة من المتوقع أن تشهدانضمام أحمد فتحى لنادى بيراميدز الذى عرض عليه 16 مليون جنيه أي أعلى 5 ملايين جنيه من عرض النادى الأهلى فهل خسر الجوكر تكريم ومهرجان اعتزال مقابل 5 ملايين جنيه؟

وجاء عرض بيراميدز بحصول أحمد فتحي على 16 مليون جنيه صافي خالصة الضرائب ونسبة المشاركة لمدة موسمين، لكن إدارة الأهلي قدمت للاعب أعلي قيمة عقد داخل الفريق وهي ما يقرب من 11 مليون جنيه، لمدة موسمين، خالصة الضرائب، إلا أنه رفض، وتم إعفاؤه من نسبة المشاركة أيضًا بناءً علي رغبته ولكنه رفض أيضًا .

وأبلغ أحمد فتحي إدارة نادي الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

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وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.