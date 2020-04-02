شكرا لقرائتكم لجنة الكرة تتواصل مع حسام عاشور لمعرفة قراره النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح مع حسام عاشور لاعب الفريق من أجل معرفة قراره النهائي سواء بالأعتزال بنهاية الموسم الجاري أم الرحيل لنادي أخر بعد قرار الاهلي بعدم تجديد عقد اللاعب.

وعلم "الخليج 365" أن أعضاء في لجنة التخطيط التى تضم زكريا ناصف وخالد بيبو بخلاف محسن صالح تواصلوا خلال الأيام الماضية مع حسام عاشور لمعرفة قراره النهائي بشأن مستقبله الكروي خاصة وأن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الأن ، وقام عدد من زملاء حسام عاشور بالتدخل لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له من النادي

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كان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد لبّى رغبة حسام عاشور وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير وشرح عاشور للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد رئيس الأهلي على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادي المخلصين.

ونصح الخطيب عاشور بالإعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي الذي تلخص في عدة نقاط أولها : إستثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل في تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.