شكرا لقرائتكم هل يكون النقاز بديل أحمد فتحى فى الأهلى؟ التونسى: أمنية أى لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات تدعيم الجبهة اليُمنى لفريق الاهلي من أهم الملفات التى تشغل إهتمام مسئولو النادي بعد رحيل أحمد فتحي الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

إدارةالاهلي باتت تلقي ترشيحات بالجملة لتدعيم الجبهعة اليُمنى بلاعب جيد وصاحب خبرات وشهدت الأأيام الماضية ترضيح أكثر من ظهير محلي أبرزهم على فوزي (أنبي) ورجب بكار ( بيراميدز) ومعهم السوداني أطهر الطاهر ظهير فريق الهلال السوداني.

الترشيحات لم تقتصر على السابقون فقط وشملت أيضاً الدولي التونسي حمدي النقاز الذي سبق له اللعب للزمالك ورحل من الأبيض بسبب خلاف بينه وبين الأدارة البيضاء حيث تحدث البعض عن إمكانية أنتقال النقاز للأهلي خاصة وأنه صاحب خبرات دولية كبيرة وعلى دراية باللعب في الدوري المصري كما أن اللاعب سبق ورحّب باللعب للقلعة الحمراء .

Advertisements

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية أوائل مارس الماضي : لا يوجد لاعب في افريقيا أو الوطن العربي لا يتمنى ان يلعب في فريق كبير مثل النادي الأهلي ، وأضاف "الأهلي مثله مثل الزمالك والترجي من أكبر الفرق في افريقيا، والشعب المصري كله يحبني.

وأعلن الظهير التونسي حمدي النقاز بداية ديسمبر الماضي عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة علماً بأن الزمالك كان قد تعاقد مع النقاز قادما من نادي النجم الساحلي التونسي موسم 2018، قبل ان يفسخ اللاعب عقده مع الأبيض وينتقل إلى نادي سودوفا الليتواني مؤخراً.

مصدر في الاهلي ، قال : رغم هذه الترشيحات إلا أن التعاقد مع النقاز يبدو صعباً للغاية موضحاً أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناد جديد إنتقل له مؤخراً كما أن الاهلي لا يميل لضم الدولي التونسي وأن كان ذلك لا يُقلل من إمكانياته وقدراته الفنية.