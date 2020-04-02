شكرا لقرائتكم عمرو السولية يحتفل بعيج ميلاده الـ31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ31، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989، فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

لعب عمرو السولية مع الفريق الأول للإسماعيلي في موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في ١٥٤ مباراة وسجل ١٨ هدفًا.

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وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي في صيف 2015 ولعب بقميصهم ١٨ مباراة وسجل ٣ أهداف.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، وخاصة بعد قدوم المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة.