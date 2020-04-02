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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا خالد لاعبة اليد: أتمنى أكون موديل إعلانات أو عارضة أزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب يارا خالد لاعبة كرة اليد فى نادى الشمس، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
هوايتي المفضله القرأة يعنى لو مفيش تدريبات و مبارايات أكتر حاجة بعملها اقرأ قصص وكتب.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة بالبشاميل.
يارا خالد
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.. بحب كل أغانيه.
موديل إعلانات أو عارضة أزياء.لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لما أتعاكس فى الشارع.. مش هستخدم العنف لكن فى طرق كتير أخد بيها حقي بدون عنف.
يارا خالد 2
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أمينة خليل.. ممثله شاطرة، وجميلة شكلا وموضوعا.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بحب الكاجوال طبعا.. ولكن لو الأمر استدعى الفورمال هلبسه عادى.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
الزواج من شخص رياضي هيكون فاهم الحياة الرياضية ومتفهم ضغوط التمارين و المباريات و هيكون تشجيعه ليا كبير اكيد لأنه خبرة في مجال الرياضة .
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