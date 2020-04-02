شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. ذكرى رحيل نبيل نصير ضابط إيقاع الزمالك ومكتشف شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم، الخميس، ذكرى وفاة نبيل نصير، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 2 أبريل لعام 2016 بعد صراع مع المرض، ولد نبيل نصير فى 11 أكتوبر 1938، واشتهر بلقب "ضابط الإيقاع" الذى أطلقه عليه الراحل نجيب المستكاوى.

وانضم نبيل نصير للزمالك عام 1954، بعد اجتيازه الاختبارات، حيث أخبره بموعده أحد زملائه بمدرسة قصر الدوبارة وهو محروس جابر وهو من ناشئى الزمالك، وكان لديه موعد للذهاب إلى الأهلى، ولكنه فضل الزمالك.

أول مباراة رسمية عام 1958 أمام التيرام فى الدورى الممتاز بملعب النادى القديم فى منطقة البالون، كما شارك فى مباراة القمة وسجل هدفا فى مرمى عبد الجليل أفضل حارس فى مصر وقتها، وشارك فى الدورتين الأوليمبيتين عامى 1960 و1964.

ويعد نصير صاحب الهدف الوحيد لمصر فى مرمى البرازيل عام 1961 بعد حصولها على كأس العالم.

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وارتبط نصير بعلاقة صداقة مع نجوم الفن، وأبرزهم إسماعيل ياسين، وقدم الفنان الكوميدى مسرحية عن لاعب الزمالك، نظراً للعلاقة الطيبة التى تربطهما، وطلب سمعة من أبو السعود الإبيارى تأليف مسرحية بطلها لاعب كرة قدم، وأطلق عليها "الكرة مع بلبل"، وهو الاسم الذى كان يناديه به نجم الكوميديا وتم تقديمها عام 1957.

وتقمص إسماعيل ياسين خلال المسرحية حركات وأسلوب نجم الزمالك، وطلب عدد من المخرجين انضمام نصير لعالم الفن والاتجاه للتمثيل لكنه رفض وتمسك بالتركيز مع الساحرة المستديرة.

جاءت نكسة 1967 لتجبر جيلا من النجوم على الاعتزال، فاعتزل نبيل نصير واتجه للتدريب ثم للإدارة وتولى منصب مدير الكرة بالزمالك أكثر من مرة وعضو بمجلس الإدارة ثم درب قطاع الناشئين ويعد شيكابالا أحد أهم اكتشافاته.