بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يغرم مدافعه بواتنغ لخرقه الحجر الصحي

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برلين: اعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني انه غرم مدافعه جيروم بواتنغ بسبب مخالفته الارشادات المتعلقة بالحجر الصحي جراء وباء "كوفيد-19" المستجد، بعد مغادرته العاصمة البافارية "من دون اذن".
وبحسب شبكة "تي في او"، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عاما مدينة ميونيخ الى لايبزيغ لزيارة ابنه المريض وقد تعرض في طريق العودة الى حادث سير لم يصب فيه بأي اذى.
اصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه ان "مدافع بايرن جيروم بواتنغ غادر ميونيخ بالامس من دون اذن من النادي". تابع "لقد قام بواتنغ بمخالفة قوانين النادي بالابتعاد مسافة كبيرة بعيدا عن منزله".
اوضح "هذه القواعد الارشادية تنظم سلوك لاعبي بايرن ميونيخ في الوضع الحالي وتتماشى مع التعليمات الحكومية بشأن الحد من التنقل والمتعلقة بالارشادات الصحية". ولم يكشف بايرن ميونيخ عن قيمة الغرامة لكنه أكد بانه سيتم التبرع بالمبلغ الى مستشفيات محلية.
واعترف بواتنغ بارتكابه خطأ وصرح لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "اعي تماما باني ارتكبت خطأ من خلال عدم اعلامي النادي لقيامي بهذه الزيارة، لكن في تلك اللحظة كنت افكر فقط بابني". واضاف "لم يكن في حالة صحية جيدة. عندما يتصل ابن بوالده، فالطبع لا اتردد في تلبية طلبه بغض النظر في اي وقت من اليوم".
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