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رفض اتحاد الكرة بصرف تعويض للأندية بسبب توقف الدوري

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قام مسئولون اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برفض قرار صرف تعويضات لجميع الأندية بسبب توقف الدوري، ومن الجدير بالذكر أن اتخاد الكرة قام بصرف جميع مستحقات الحكام بالإضافة إلى أن اتحاد الكرة قام بصرف مستحقات الحكام وجميع رواتب الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات والموظفين على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الجبلاية.

كما أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قامت برفض طلب الأندية وهو إلغاء الهبوط في هذا الموسم وصعود الأول والثاني من كل مجموعة وهذا من أجل أن يكون عدد الفرق في الدوري أربعة وعشرون فريق ويقوم الجوري من مجموعتين، وفي نهاية الموسم يهبك ستة فرق ويعوج الجور من جديد بعدد 18 فرقة.

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