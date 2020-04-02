شكرا لقرائتكم خبر عن سيحة الدراويش: فتحى ساب الأهلى عشان الفلوس زى ما عمل مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن عبد المسيح نجم الدراويش السابق أن رحيل أحمد فتحى عن النادى الأهلى أمر طبيعى، خاصة أنه سبق وترك الإسماعيلى من أجل أموال الأهلى.

وقال سيحة، فى تصريحات خاصة، أن فتحى: "ساب الإسماعيلى عشان الأهلى والمقابل المادى هو دلوقتى بيشوف مصلحته".

وأضاف نجم الدراويش السابق أن الجوكر كان ابن الإسماعيلى وتركه بحثا عن المادة وإذا كان العرض المالى لبيراميدز أقل من القلعة الحمراء كان سيستمر مع الأهلى لأنه ينظر إلى مستقبله فالأهلى عرض 12 مليونا وهو طلب 16 لأن هذا حقه وهو صاحب القرار.

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وأشار محسن عبد المسيح اذا كان الجميع يتحدث عن الانتماء لما كان ترك الاسماعيلى قائلا : لو على الانتماء مكنش هيسيب الاسماعيلى عشان الاهلى وعلى جمهور الأحمر أن يكن كل احترام للاعب لما قدمه من تاريخ معهم مثلما يكن له جمهور الاسماعيلى كل حب .

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل .

ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".