شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يودع أحمد فتحى بعد رحيله عن الأهلى: تاريخ كبير من العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش زميله أحمد فتحى، حيث نشر صورته مع الجوكر عبر إنستجرام وعلق عليها "تاريخ كبير من العطاء، ربنا يوفقك ياحبيبى"، وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى، "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

وفى وقت سابق قال أحمد علاء إنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهى موسمه مع طلائع الجيش حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ويلعب علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".