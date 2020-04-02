شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر جابر الدينامو المضحى من أجل عيون البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمر جابر لاعب نادى بيراميدز و دينامو الجبهة اليمنى يسعى بقوة فى العودة إلى نادى الزملك الذى كان يلعب له مسبقا عبر بوابة الميركاتو الصيفى المقبل .

و بالفعل دخل مسئولو نادى الزملك فى مفاوضات مع اللاعب من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد بتدخلات من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق و الصديق المقرب للاعب .

وتأتي ترشيحات عمر جابر عقب ظهوره في مستوي ثابت مع بيراميدز مؤخرا، فضلا عن اجادته اللعب في اكثر من مركز ما بين الظهير الأيمن والأيسر والجناح الأيمن، كما انه من أبناء نادي الزمالك وأحد كباتن الفريق مع شيكابالا وحازم امام.

عمر جابر عرض علي مسئولي الزمالك عن طريق بعض الوسطاء موافقته علي الانضمام للزمالك مقابل الحصول علي نصف ما يتقاضاه في بيراميدز في الموسم الواحد، كنواع من أنواع التقدير منه للنادي الذي تربي فيه حيث يعتبر عمر جابر من كباتن الفريق مع شيكابالا وحازم امام.

ويرفض مجلس الزمالك، المزايدة فى الصفقات الصيفية حيث ترى إدارة قلعة ميت عقبة أن الوقت الحالى يشهد تخفيض الجميع للقيم المالية فى مختلف الأندية لذا لا يوجد ما يدعو للدخول فى منافسة حول أى صفقة خاصة إن الفريق يمتلك عددا كبيرا من العناصر المميزة فى قوامه الأساسى فى مختلف الخطوط ، و لكن الفريق الأبيض يرى حاجته بقوة إلى تدعيم الجبهة اليمنى بإستقطا عمر جابر .

و يرصد الخليج 365 صور للنجم عمر جابر فى الصور التالية :

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