شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تتواصل مع حسام عاشور لحسم مصير الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى،برئاسة محسن صالح، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائى سواء بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى أم الرحيل لنادٍ آخر بعد قرار الأهلى بعدم تجديد عقد اللاعب.

وعلم ”الخليج 365” أن أعضاء فى لجنة التخطيط التى تضم زكريا ناصف وخالد بيبو بخلاف محسن صالح تواصلوا خلال الأيام الماضية مع حسام عاشور لمعرفة قراره النهائى بشأن مستقبله الكروى، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلى واستثمار العرض المقدم له من النادى.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلى قد لبّى رغبة حسام عاشور وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير وشرح عاشور للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد رئيس الأهلى على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادى المخلصين.

ونصح الخطيب عاشور بالإعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها : إستثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.