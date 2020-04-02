شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب كباتن الأهلى الـ10 بعد رحيل فتحى وإكرامى وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت قائمة كباتن الأهلي فى الموسم المقبل بعد رحيل 3 لاعبين من أقدم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر وهم حسام عاشور الذى فضلت الإدارة الحمراء عدم التجديد له، أو شريف إكرامى الذى أعلن رغبته فى الرحيل، أو أحمد فتحي الذي لم تنجح مساعي تجديد عقده بينه وبين إدارة الأهلي.

وتغير ترتيب كباتن الأهلي العشرة بعد رحيل الثلاثة القدام ليصح محمد الشناوي كابتن الأهلي فس الموسم المقبل.

وجاء ترتيب كبات الأهلي العشرة بدءا من الموسم المقبل كالآتي:

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كان أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي قد وضع نهاية لمسيرته مع الأهلي التي استمرت لمدة 12 عاما داخل صفوف القلعة الحمراء، وفضل الرحيل بحثا عن تحدي جديد ، ولكن الغريب أن العلاقة انتهت على عكس ما كانت تتمناه الجماهير الحمراء ، لاسيما أن الإدارة الحمراء كانت تتمنى استمرار الجوكر لمدة موسمين آخرين.

أحمد فتحي فضل البحث عن المادة عن اختيار نهاية لائقة بتاريخه الناصع مع الأهلي، ورفض كل محاولات القلعة الحمراء لبقاؤه، ضاربا بكل المحاولات الحمراء عرض الحائط، مفضلا الانتقال إلى بياميدز من أجل تأمين مستقبله، لاسيما وأنه سيحصل من الأهلي على مقابل مالي يفوق بكثير ما سيتقاضاه في القلعة الحمراء، الأمر الذي دفعه لاختيار نهاية لا تليق بحجم عطائه مع الأهلي.

وأصدر أحمد فتحى نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر بياناً رسمياً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء وكل ما يلي على لسان الجوكر.