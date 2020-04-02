شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ لـجمهور الأهلى بعد اتصال الخطيب: اللى يمشي نجيب قدو 100 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، على قرار رحيل أحمد فتحى عن الأهلى نهاية الموسم قائلا، "أنتو عارفين سبب ابتعادى الفتره اللى فاتت.. لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى أخى الكابتن محمود الخطيب ووضح لى وجهة نظره وتقبلتها.. وعشان جمهور الأهلى مايباتش زعلان.. اللى يمشى يمشى نجيب قدّو مية مرة".

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى، "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

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بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.