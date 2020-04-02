شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه لليوم السابع: تجربة الخطيب تمنح نجوم الكرة قبلة الحياة فى كرسى العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان نفسى أحمد فتحى "يبطّل كورة" فى الأهلي

مش خايف من مصير وائل جمعة وهذه شروطى لخوض انتخابات الجبلاية

مش هدخل الإسماعيلى إلا من "كرسى الرئيس"

كل الأندية هتكسب لو تم إلغاء الدورى.. والأهلي "الخاسر الوحيد"

تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي ممكن.. لكن الأهلي مش ممكن .."ده شبعان بطولات"

عاشور لازم يعتزل فى الأهلي و"ذكاء" إكرامى منعه من "عداوة" الجماهير

تنازلت عن راتبى فى موسم الثورة مع الإسماعيلى

تأجيل الدورى بعد الشهر = إلغاء المسابقة

بلعب كورة مع حمص فى "العزل المنزلى" على طريقة من بعيد لبعيد



تجربة الخطيب فى رئاسة الأهلى تمنح نجوم الكرة قبلة الحياة لاقتحام انتخابات الأندية، لا أخشى فشل وائل جمعة فى انتخابات الجبلاية، مش هدخل الإسماعيلى إلا بحثاً عن كرسى رئاسة النادى، الاهلى سيرفض التتويج بالدوري لأنه شبعان بطولات مش زى ليفربول الانجليزى، كان نفسى أحمد فتحى يبطل كورة في الأهلى ولازم عاشور يعتزل ونفسى إكرامى يلعب للإسماعيلى.. بهذه التصريحات الجريئة فتح "القيصر" حسنى عبد ربه، قائد الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق، قلبه لـ"الخليج 365" ليتحدث فى كل الاتجاهات وإلى نص الحوار..

*هل بدأت اتخاذ خطوات واقعية بعد إعلانك الترشح فى انتخابات الجبلاية؟

حتى الآن لأ.. ولكن لو وجدت قائمة محترمة تخدم الكرة المصرية سأخوض انتخابات اتحاد الكرة معها.

*هل تخشى الفشل مثلما حدث من قبل مع وائل جمعة؟

مبخافش، اتعلمت طول حياتى أن التجربة حق للجميع، لازم نتقدم ونحاول ونجرب إيه المشكلة مش أحسن مانفضل فى نفس المكان.

*متى تبدأ خطوات الترتيب للصعود لكرسى رئاسة الإسماعيلى؟

أمنية حياتى أن أصبح رئيساً للإسماعيلى، لكن هناك مجلس يدير النادى حالياً ومستقر ومع انتهاء مدته سأقرر خطوتى المقبلة على الفور .

*هل ستبدأ بالنزول على مقعد عضوية مجلس الإسماعيلى؟

لا.. لن أخوض انتخابات الإسماعيلى سوى على مقعد الرئيس.. تعودت أن أكون صاحب قرار، وحتى أحقق أهدافى لن يحدث ذلك سوى بالتواجد كرئيس للنادى.

*كيف تقيم تجربة محمود الخطيب كرئيس للأهلى؟

ناجحة دون أدنى شك، الرجل يدير النادى باحترام شديد ويسعى لتطوير إدارته باستمرار ، كابتن بيبو له ماله وعليه ما عليه ولكن إجمالا التجربة ناجحة وتمنح نجوم الكرة ثقة فى خوض الانتخابات مثلما فعلها من قبل سمير زاهر فى فترة إدارته لاتحاد الكرة، فلقد كان رجلا صاحب بطولات ويتمتع بخبرة إدارية هائلة وساعده كثيرة فى تجربته كونه لاعباً سابقاً يدرك خبايا الأمور.

*كيف ترى قرار أحمد فتحى بالرحيل عن الأهلى؟

وجهة نظر شخصية، وبالتالى هو إدرى بمصلحته، لكنى كنت أتمنى أن يختتم حياته بالأهلى فهو نادٍ كبير والاعتزال داخله كان سيضيف أشياء كثيرة للجوكر يستحقها بعد هذه الرحلة المميزة مع الساحرة المستديرة.

*كيف ترى إنهاء علاقة فتحى والأهلى بسبب أمور مالية؟

فتحى كان لازم يستمر فى الأهلى، لأن الفلوس مش كل حاجة، الفلوس بتتصرف ويبقى فقط حب الناس، لكنى أرفض نغمة الهجوم على اللاعب بداعى أنه ترك بيته ورحل، الإسماعيلى هو بيت أحمد فتحى وسر تألقه فى الكرة المصرية ومع ذلك رحل وتركه.

*كيف ترى انتقال أحمد فتحى لبيراميدز؟

لا أرحب بفكرة انضمام النجوم لأندية غير جماهيرية، لأن الجماهير هى عصب كرة القدم وروحها وبدونهم نفقد متعة اللعبة.

*ما هى نصيحتك لحسام عاشور مع الأهلى؟

لازم يعتزل داخل الأهلى، هناك فارق كبير أن تنهى حياتك الكروية داخل ناديك الذى صنعت داخله تاريخك وبين أن تلعب سنوات للنسيان فى نادٍ آخر تهيل التراب على تاريخك وشعبيتك بين جماهيرك، لازم اللاعب يفكر فى رحلته بعد الكرة لأنه هيعيش على تاريخه.

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*وماذا عن شريف إكرامى؟

الوضع مختلف، شريف حارس مرمى كبير يستحق المشاركة والعودة للظهور مع جديد وقراره بالرحيل عن الأهلى تم بطريقة محترفة للغاية، شريف تعامل بذكاء ولم يخسر الجماهير وفى نفس التوقيت بحث عن حقه المشروع في اللعب والتألق.

*الإسماعيلى يحتاج التعاقد مع شريف إكرامى فى رأيك؟

طبعا.. شريف إضافة فنية لأى فريق، وأتمنى أن تبادر إدارة الإسماعيلى بالدخول فى مفاوضاته معه لدعم هذا المركز فى صفوف الفريق.

*ماذا تتوقع لمصير بطولة الدوري هذا الموسم؟

أعتقد أنه فى حال اتخاذ الدولة المصرية قراراً بتأجيل آخر للمسابقة سيصبح من الصعب عودة بطولة الدورى، وحينها سيتوجب على اللجنة الخماسية إلغاء المسابقة هذا الموسم، خاصة أن اللاعبين فى حالة راحة كاملة بعكس موسم الثورة كنا نلعب مباريات ودية ونتدرب بصفة مستمرة .

*هل ترى الإسماعيلى أكبر المستفيدين من قرار الغاء الدورى لو حدث؟

ليس الإسماعيلى وحده إنما كل الفرق التى لم تقدم نتائج متميزة فى الدور الأول للدوري وتعتبر القرار بمثابة طوق نجاة لموسمها بخلاف الأهلى الذى يعد المتضرر الوحيد.

*هل تؤيد فكرة تنصيب الأهلى بطلا للدوري باعتباره المتصدر؟

رغم أن الأهلى سيتوج بطلا للدورى بنسبة تفوق الـ80 % ولكن أعتقد أن الأهلى نفسه يرفض التتويج باللقب بهذا السيناريو.

*هناك تسريبات تؤكد أن الدوري الإنجليزى سيعلن تتويج ليفربول بطلا بنفس السيناريو؟

النظام مختلف بين الدوري المصرى ونظيره الإنجليزى، ومنح ليفربول اللقب شيء طبيعى فلقد عاش الفريق الانجليزى سنوات طويلة بحثاً عن التتويج بالدورى بينما الأهلى "شبعان من الدورى" عندنا، ومش مستنى تتويجه بالدوري بشكل اعتبارى.

*هل تؤيد فكرة تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بعد أزمة كورونا

بالطبع ولكن طريقة التنفيذ تختلف، لابد أن تكون بين كل الأطراف وأن يبادر رئيس كل نادٍ بالاجتماع بمنظومته سواء لاعبين أو أجهزة فنية للوصول لصيغة تفاهم ترضى كل الأطراف.

*هل تعرضت لقرار تخفيض العقود فى موسم الثورة؟

حدث بالفعل وتنازلت عن جزء من راتبى لمواجهة الظروف التي عاشتها مصر في تلك التوقيت .

*ما رأيك فى أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى؟

لا أملك أية تفاصيل عن الأزمة، وبالتالي لا أستطيع أن أحكم على أطرافها، كل ما نملكه جميعاً هو الدعاء لمؤمن زكريا اللاعب الموهوب والمحترم في محنته الأخيرة ونسأل الله أن يمن عليه بالشفاء.

*ماذا تتوقع لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بعد أزمة كورونا؟

نحلم جميعاً برؤية الإسماعيلى بطلا للعرب ولكن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية وكل منظومة اللعبة أهم بالطبع ، أتمنى أن تقام المباراة ويتأهل الدراويش للمباراة النهائية لإعادة الاسماعيلى لمنصات التتويج بعد طول غياب.

*كيف يتعامل حسنى عبد ربه مع أزمة كورونا؟

قلقان جدا مثل باقى الشعب المصرى، ولكنى التزم بقرارات الدولة فى هذه الأزمة بنسبة تفوق الـ 90% لأنها الملاذ الآمن للنجاة من هذه المحنة، وأدعو المصريين لمواصلة التكاتف وتنفيذ قرارات الدولة للقضاء على الفيروس وعودة الحياة الطبيعية في أقرب فرصة.

*وماذا يفعل قيصر الإسماعيلى في أوقات حظر التجوال؟

قاعد في البيت أغلب الوقت وحتى لما بحب أخرج بيكون الصبح بتمشى بالعربية في الشوارع الخالية بدون أي اختلاط وأحياناً أقابل محمد حمص ونلعب كرة القدم على طريقة التنس ضاحكاً: "من بعيد لبعيد".