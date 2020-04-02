شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اتحاد الكرة يحث المواطنين على البقاء فى البيوت بتدريبات منزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تضامنت الإدارة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمود سعد، مع مبادرة خليك فى البيت، وأعدت اللجنة فيديو لمناشدة المواطنين البقاء فى المنازل للحد من تفشى فيروس كورونا، كما تضمن الفيديو بعض التدريبات المنزلية التى يمكن للأشخاص العاديين إجرائها أثناء البقاء فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

وأحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئوليه بينها لاختيار العرض الأنسب حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.. ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بوجود بند الـ8 سنوات فى لائحة النظام الأساسي الجديدة على أن يتم تطبيقه على الجميع، سواء فى منصب الرئيس أو الأعضاء، وكذلك بأثر رجعى، ما يعنى تطبيقه على أعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند الـ8 سنوات علي الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقي الاعضاء الترشح اكثر من دورة في حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية.. وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي اندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية 95 ناديا، بسبب عدم توفيق هذه الاندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.