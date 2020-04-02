شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شباب ورياضة الأقصر: تدريب منزلى ومتابعة أون لاين لأبطال المشروع القومى للموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة مميزة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، وذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة وغلق مراكز الشباب مع تطبيق قرار حظر التجوال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف صلاح رشوان وكيل المديرية للشئون الرياضية، حيث تم إستكمال تدريب المشاركين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للشباب من داخل منازلهم فى ظل حظر التجوال وبمتابعة أون لاين مع مدربيهم.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم استكمال تدريبات الشباب من المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى تايكوندو والمشروع القومى الواعدين في لعبة المصارعة، من المنزل عن طريق التواصل أون لاين بالمدربين مع اللاعبيين المشاركين بالمشروع، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبون بفترة فرض الإجراءات الاحترازية وتقل لياقته البدنية خلال تلك الفترة.

ويضيف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه بناءاً قامت فرق الجوالة بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، وفرق الجوالة بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب إسنا بتعقيم الأماكن التي يرتادها الجمهور بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية وتعقيم المنشآت ضد فيروس كرونا المستج، وتحت إشراف كل من جيهان عبداللطيف مدير إدارة خدمات الشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.

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وكان قد عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بسياسات العمل بالهيئات الشبابية والرياضية، وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تناول الاجتماع الاستعداد للمبادرتين التى تنفذهما الوزارة يوم السبت المقبل بمشاركة مجموعات من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب والحركة الكشفية والمتطوعين، وتتمثل المبادرة الأولي فى قيام الشباب بأعمال التطهير والتعقيم والتنظيف لمجموعة من القري والمناطق بمختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة مع الالتزام بكافة عوامل السلامة والاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات أثناء القيام بأعمال التعقيم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية للشباب فى إطار خدمة مجتمعهم، والمبادرة الثانية تأتي تحت عنوان "رياضتك فى بيتك" للتشجيع على ممارسة الرياضة فى البيت أثناء الفترة الراهنة.



أعمال فرق الجوالة فى تعقيم المنشآت والشوارع



شباب ورياضة الأقصر تدريب منزلى ومتابعة أونلاين لأبطال المشروع القومى للموهبة