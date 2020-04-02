شكرا لقرائتكم خبر عن "كدبة أبريل".. أشهر 5 شائعات غيرت خريطة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كدبة أبريل" مصطلح ينتشر بسرعة الصاروخ تزامنًا مع الأول من أبريل، وهناك عدد من الكذبات التى يتناولها مشجعو كرة القدم حول العالم، دون التحقق من صحتها وبعد فترة من الزمان يُصدم بأنها غير صحيحة.

ونستعرض في هذا التقرير أشهر الكذبات فى عالم الرياضة ولمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا.. شوبير سبب تغيير قانون الفيفا شوبير سبب تغيير قانون الفيفا

يعتقد معظم المتابعين للكرة أن أحمد شوبير هو السبب فى تغيير قانون الفيفا، بعد أداء منتخب مصر فى كأس العالم 1990 وبالتحديد أمام أيرلندا، لكن هناك ما يفيد بعدم صحة تلك الشائعات.

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الحقيقة هي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لجأ إلى تغيير بعض اللوائح فى لعبة كرة القدم، ومنها منع حارس المرمى من إمساك الكرة بيده إذا ما كانت مرتدة أو ممررة من أحد لاعبى فريقه، وذلك لمنع إضاعة الكثير من الوقت، وتم تطبيق تلك اللائحة الجديدة فى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 1992 التي أقيمت فى برشلونة.