شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان الناجى الوحيد من مذبحة الأربعة الكبار فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من مذبحة الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

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وليد سليمان

جدد مسئولو النادي الأهلي عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين، بعد الجلسة التي عقدت بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يرأسها محسن صالح، وأعلن الأهلى عن التجديد لوليد سليمان.

ووقع وليد سليمان لاعب الاهلي مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه في موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

ورغم أن وليد سليمان والنادي الأهلي لم يفصحان عن قيمة المبلغ الذى حصل عليه اللاعب عند التجديد إلا أن مصدر في القلعة الحمراء كشف لـ"سوبر كورة" عن قيمة العقد وهي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب ، موضحاً أن وليد سليمان بات أغلي لاعب في تاريخ الأهلي.

وقال المصدر إن ما يحصل عليه وليد سليمان حالياً لم يحصل عليه أي لاعب أخر في تاريخ القلعة الحمراء فقد أبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادي وليد سليمان خلال جلسة التفاوض التي جمعتهما الخميس قبل الماضي بمقر النادي بالجزيرة أن عقده بات هو الأعلى في تاريخ النادي.