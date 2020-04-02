"فقد نجله وتراجع عن الاعتزال".. من هو بكار المرشح لخلافة فتحي في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أصبح رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز المرشح الأول خلافة أحمد فتحي في الأهلي بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

وكان فتحي قد قرر عدم تجديد تعاقده مع الأهلي ورفض العرض المقدم من النادي واخطر المسؤولين بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق.

وصرح مصدر لـ "الخليج 365" أن رجب بكار هو الأقرب للتواجد في النادي الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل فتحي.

وقال المصدر -رفض الكشف عن إسمه- إن رجب بكار أبدى موافقته بشأن الانتقال للنادي الأهلي، والرأي الفني لرينيه فايلر المدير الفني للفريق يحسم الأمر .

وأبدى نادي بيراميدز مرونته في التخلي عن بكار بحسب مصدر مسئول لـ "الخليج 365" أكد على رغبة اللاعب في الانتقال للأهلي متعهداً بعدم مغالاة النادي الأزرق في هذه الصفقة.

من هو رجب بكار؟

رجب عبد الحليم محمد عبد العظيم 30 عام، ولد في أبريل عام 1991 بمحافظة المنيا ودرس في جامعة المنيا، طوله 164 سم ويشغل مركز الظهير الأيمن، بدأ مشواره الإحترافي مع كرة القدم الكروية في نادي الألومنيوم في عام 2012 بعد أن كان قرر اعتزال كرة القدم بسبب ثورة يناير.

إنبي والداخلية

إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبي وعينه الخبيرة التقطت بكار الذى أطلق عليه الأسم نسبة إلى المسلسل الكارتوني الشهير "بكار" ، وقرر ضمه للفريق البترولي في عام 2014 ولكنه لم يشارك مع الفريق بسبب تفضيل طارق العشري المدير الفني للفريق البترولي وقتها الاعتماد على ثنائي منتخب الشباب في ذلك الوقت أحمد صبحي وأسامة إبراهيم.

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المحطة الأهم في مشوار بكار كانت في 2015 عندما انتقل إلي فريق الداخلية ليقدمه علاء عبد العال المدير الفني للفريق الشرطي بشكل مختلف مع أقرانه أحمد تمساح الدولي في عهد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب وحسام باولو هداف الدوري ومن بعده أحمد أيمن منصور وناصر منسي وأحمد علاء اكتشافات ملهم الداخلية.

صليبي في سموحة

انتقل بكار لسموحة وتعرض لإصابة بالغة في الرباط الصليبي ولكنه تخطى اصابته وثبت أقدامه في النادي السكندري ووصل معه إلى نهائي كأس مصر (2017-2018 ولكنه خسر البطولة أمام الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .

بيراميدز

انتقل بكار إلى بيراميدز في صيف 2018 بعقد مدته ثلاث سنوات، وشارك صاحب الـ28 عام مع فريقه الجديد في الموسم الماضي في 31 مباراة أحرز فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين وهو أفضل معدل رقمي له مع الأندية التي لعب لها حيث إن الظهير الأيمن الدولي سجل خلال 158 مباراة يمثلون مشواره المحلي حتى الأن أربع أهداف وصنع 9.

ظهر بكار بشكل ممتاز مع بيراميدز وحصل مع فريقه على المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 70 نقطة ولكن المكسيكي خافيير أجيري تخطاه في اختياراته للمنتخب ولكن حسام البدري عاد وضمه لقائمة "الفراعنة" في أكتوبر الماضي والتي واجهت بتسوانا ودياً .

وفي الموسم الحالي لعب بكار 21 مباراة مع بيراميدز بواقع 11 مباراة في الدوري و10 ببطولة الكونفيدرالية وصنع هدفين فقط .

وفاة نجله

وتعرض بكار لموقف صعب في الشهر الماضي بعد أن توفى نجله بعد تعرضه لمشاكل صحية فور ولادته.

وكتب بكتر عبر صفحته "فيسبوك" :"إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ابني في ذمة الله الحمد لله".

ونعى نادي بيراميدز نجل رجب بكار حيث كان الظهير الدولي رزق بنجله آدم قبل شهر ونصف قبل أن تتوقف البطولات بسبب فيروس كورونا المستجد.