شوبير: صفقتان من العيار الثقيل للأهلي.. رحيل أجنبي ومتابعة 5 معارين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي سيدعم صفوفه في الموسم المقبل بصفقتين من العيار الثقيل بناء على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
وأضاف شوبير صباح اليوم الخميس خلال برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت": "الأهلي سيدعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل دون تدعيم مركز حراسة المرمى".
وتابع: "فايلر لا يريد تدعيم حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامي مكتفيًا بالثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير".
وواصل: "فايلر أبلغ طلباته لمحمود الخطيب الذي وعده بتحقيق مطالبه في الصيف المقبل".
وتحدث شوبير عن موقف معاري الأهلي، موضحًا: "فايلر يتابع خمسة لاعبين وهم أكرم توفيق وصلاح محسن وعمار حمدي ومحمد شريف ووليد أزارو إلا أن أبرز العائدين هو أكرم توفيق بناء على التقارير".
واختتم شوبير: "الأهلي سيستغنى عن لاعب أجنبي من الخماسي في الموسم المقبل".
ويمتلك الأهلي خمسة أجانب في قائمته الحالية وهم التونسي علي معلول والسنغالي أليو بادجي والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجايي بجانب المغربي وليد أزارو والمعار لصفوف الاتفاق السعودي.
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