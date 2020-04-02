سعد سمير يكشف كيف نجح ديانج في كسب ثقة فايلر

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خجول جدًا خارج الملعب رغم قوته الكبيرة.

أكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أخبرت ديانج ببعض النصائح

الخاصة بمركزه في الملعب ونصحتة بكسب ثقة فايلر".

وأوضح: "في البداية ديانج كان حزينًا لعدم مشاركته، ولكن نصحته أن يتدرب بشكل قوي، وأن يركز في التدريب ليكون جاهزًا فور حاجة فايلر لخدماته".

وتابع: "القرآن لا يفارق ديانج في غرفة تغيير الملابس، فهو لاعب خلوق ومتدين للغاية".

وأتم: "في إحدى المباريات كنا في المعسكر ويانج معي في الغرفة، وغادرتها ذاهبًا للطبيب من أجل استشارته في بعض الأمور، وعندما عاودت وجدت ديانج مستاءً جدًا، فأخبرني أن هاتفي المحمول، رن كثيرًا فطالبته بالتأقلم على هذه الأوضاع في مصر".