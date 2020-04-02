سعد سمير: بيسيرو أفضل من تولى تدريب الأهلي.. وكارتيرون اتظلم

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن البرتغالي جوزيه بيسيرو، أفضل من تولى قيادة الأهلي في السنوات الماضية، رغم أنني لم أشارك معه أساسيًا

فترات طويلة لكنه مدرب لديه خبرات وأفاد جميع اللاعبين.

وأكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار:

" بيسيرو كان الأفضل ولكن جاريدو كان أكثر تنظيمًا، وحسام البدري أفضل مدير فني تعاملت معه واستفدت منه كثيراً".

وتابع: "باتريس كارتيرون قابلة سوء توفيق كبير مع الأهلي، ومحمد الشناوي فرق بشكل كبير مع الأهلي هذا الموسم".