كشريدة ينفي تواصل الأهلي والزمالك لضمه

نفى التونسي وجدي كشريدة، لاعب فريق النجم الساحلي، تواصل ناديي الأهلي والزمالك معه من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
قال كشريدة في تصريحاته للوفد، أنه لم يتلقَ عرضًا من الأهلي أوالزمالك من أجل ضمه، وأن كل التقارير التي ربطت اسمه بالناديين شائعات فقط، ولا يوجد عروض رسمية.
ويحاول الأهلي والزمالك تدعيم الجبهة اليمنى،ويبحث الثنائي عن ظهير أيمن، واربطت أسماء العديد من اللاعيبن مع القطبين.
على الجانب الآخر، أكد قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يحدث أي تواصل من الأهلي والزمالك بشأن لاعب الفريق وجدي كشريدة.
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