سعد سمير: أخبرت حسام عاشور بإصابتي في وتر أكيليس قبل إجراء الأشعة

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بإخبار حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأحمر، بشعوره بقطع في وتر أكيليس أثناء الإصابة وقبل إجراء

الأشعة.

أكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمود جنش أول من تواصل معي بعد إصابتي وكذلك أحمد

شكري ودويدار".

وتابع: "الخطيب هو أول من قام بالاتصال بي في المستشفى وعبدالحفيظ أول من زارني".

وأتم: "تلقيت مكالمة من سيد عبدالحفيظ برفع اسمي من قائمة الفريق، ووافقت على طلبه.. وفايلر أخبرني بأنه يعرف كل الأمور والإحصاءات الخاصة بلاعبي الأهلي".