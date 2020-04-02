كارتيرون يتمسك باستمرار رباعى حراسة المرمى مع الزمالك

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بوجود رباعى حراس المرمى محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى بين صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن يكون لديك أفضل أربعة حراس فى مصر وتفكر فى الاستغناء عن أحدهم، وأنه سعيد جداً بالمنافسة التى يشهدها فى التدريبات بين الحراس الأربعة، وهو ما يصب فى

النهاية لصالح الفريق.

كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أكد أن ما تردد عن وجود عروض احتراف لبعض اللاعبين من بينهم محمد أبوجبل ومحمد عواد لا أساس له من الصحة، وأن الجهاز الفنى متمسك بالقوام الأساسى للفريق ولم يحدث أن تحدث معه كارتيرون فى الفترة الأخيرة عن الاستغناء عن أى

لاعب، خصوصًا أن الجميع الآن فى إجازة بسبب الظروف التى نمر بها للوقاية من فيروس كورونا ، مشدداً على أن اللاعبين صرفوا جزءاً من مستحقاتهم المالية أخيراً، حيث تم تحويلها إلى حساباتهم بسبب عدم وجودهم فى النادى.

على جانب آخر حسم مجلس ادارة النادى وادارة الكرة موقف حارس الفريق الشاب محمد صبحى، وتمسك به ورفض جميع العروض التى تلقاها اللاعب من بعض الأندية سواء بالبيع أو الإعارة.

وأكد النادى أنه لا مجال لرحيل الحارس فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لحاجة الفريق له.