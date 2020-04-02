اتحاد الكرة يؤيد موقف الزمالك فى قضية كهربا

أعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، صحة موقف نادى الزمالك فى الشكوى التى تقدم بها ضد لاعبه السابق محمود عبدالمنعم «كهربا»، مشدداً على أن العقود الموثقة مع اللاعب سليمه تماماً، وهو ما تم إبلاغه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، وأنه يتوقع أن تصدر عقوبات ضد اللاعب فى الفترة المقبلة، مشيراً

إلى أن اتحاد الكرة لم يعد الآن طرفاً فى القضية بعد وصول الأمر إلى الفيفا، وأنه سيتم تنفيذ أى قرار يصدر من الفيفا بخصوص الشكوى المقدمة.

فى الوقت الذى أكد فيه المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، أن الزمالك لن يتنازل عن حقه، وأنه

طالب بالحصول على تعويض كبير من اللاعب بسبب فسخ تعاقده من طرف واحد وعدم التزامه بالعقد الموقع مع القلعة البيضاء، وأنه يتوقع أن يحكم الفيفا لصالح نادى الزمالك بمبلغ كبير، إضافة إلى إيقاف كهربا لمدة لن تقل عن ستة أشهر، مشيراً إلى أن الزمالك نهج السبل القانونية للحصول على حقه بعيداً عن أي مزايدات، وأن اللاعب سيكون عبرة ودرساً قاسياً لأى لاعب لا يلتزم بتعاقده مع ناديه.