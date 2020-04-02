الاهلي يعتمد مليونًا و200 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلى مبلغ مليون و200 ألف جنيه بشكل مبدئى لعلاج مؤمن زكريا نجم الفريق، بعدما تم إصدار شيك قيمته 600 ألف جنيه لصالح اللاعب بعد موافقة الجهة الإدارية بجانب إصدار شيكين بقيمة 100 ألف جنيه لشهرى مارس وأبريل للاعب

للمساهمة فى نفقات علاجه، بجانب شيك آخر قيمته 400 ألف جنيه بشكل استثنائى من مستحقاته.

وأكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمى بالنادى الأهلى، أن القلعة الحمراء لم تقصر على الإطلاق فى ملف مؤمن زكريا، وعرضت

عليه كل الأمور بما يتناسب مع القيود القانونية، خصوصًا أنه ليس لاعبًا مقيدًا فى صفوف الأهلى هذا الموسم، وهو ما أرجأ الأمر لحين موافقة الجهة الإدارية.

المفاجأة أن مؤمن أبلغ المقربين إليه بأنه يريد المساواة بالمدافع سعد سمير، الذى تعرض لإصابة فى وتر إكيليس وحصل على قيمة عقده كاملة، على رغم رفع اسمه من القائمة المحلية.