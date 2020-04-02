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يلعب النجم المغربي ” أشرف حكيمي” بين صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني منذ عام 2018 بنظام الإعارة لمدة موسمين من نادي ريال مديد الإسباني، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند.
وصلت عدد مشاركات حكيمي مع بوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني “بوندسليجا” الى 31 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وسجل هدفه الأول للنادي وأول هدف له في الدوري الألماني في مباراة الفوز 7–0 على نورنبرج في 27 سبتمبر 2018، وتُوج مع الفريق بكأس السوبر الألماني عام 2019.
وسجل حكيمي 4 أهداف مع بوروسيا دورتموند فى 9 مباريات بمنافسات دوري أبطال أوروبا، خلال موسمين، وساهم في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته بأداء رائع ضد أتلتيكو مدريد في أول ظهور له في دوري الأبطال مع دورتموند.
كان أشرف حكيمي قد إستقر على العودة إلى ريال مدريد، بعد إنتهاء فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند في يونيو 2020، من أجل إثبات ذاته مجدداً مع الملكى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.
فيديو جميع أهداف أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند
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