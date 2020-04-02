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فيديو جميع أهداف أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يلعب النجم المغربي ” أشرف حكيمي” بين صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني منذ عام 2018 بنظام الإعارة لمدة موسمين من نادي ريال مديد الإسباني، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند.

وصلت عدد مشاركات حكيمي مع بوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني “بوندسليجا” الى 31 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وسجل هدفه الأول للنادي وأول هدف له في الدوري الألماني في مباراة الفوز 7–0 على نورنبرج في 27 سبتمبر 2018، وتُوج مع الفريق بكأس السوبر الألماني عام 2019.

وسجل حكيمي 4 أهداف مع بوروسيا دورتموند فى 9 مباريات بمنافسات ، خلال موسمين، وساهم في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته بأداء رائع ضد أتلتيكو مدريد في أول ظهور له في دوري الأبطال مع دورتموند.

فيديو جميع أهداف أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند (صور:Google)

كان أشرف حكيمي قد إستقر على العودة إلى ، بعد إنتهاء فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند في يونيو 2020، من أجل إثبات ذاته مجدداً مع الملكى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

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فيديو جميع أهداف أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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