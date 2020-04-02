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الامارات | كلوب مرشحاً لتدريب منتخب وترك ليفربول

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبيعي أن يكون المدرب الألماني يورغن كلوب، أفضل مدرب في العالم مطمع للكثير من الأندية والمنتخبات، ولكنه قطع الطريق بتجديد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024، إلا أن المدرب بات مرشح بقوة لتدريب منتخب لن يستطيع أي مدرب يرفضه بسهوله.

وكان كلوب قد تسلم مسؤولية تدريب ليفربول في العام 2015، وتوج معه في العام الماضي بلقب ، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما يتصدر "الريدز" حاليا، مسابقة الممتاز لكرة القدم، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة..

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن كلوب، يعتبر المرشح الأول والمباشر للمدرب الألماني لوف، وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البالغ 52 عاما، قد يتم تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "المانشافت"، كتطور منطقي في مسيرته الحافلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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