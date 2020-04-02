رئيس الاتحاد الايطالي: الأولوية هي إستكمال الدوري في أيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

أكّد الإتحاد الايطالي لكرة القدم ​غابرييلي غرافينا​، إلى أن الأولوية هي إستكمال البطولات المحلية في شهر أيار المقبل، وعدم اللجوء إلى قرار بإلغاء الموسم، بإنتظار التطورات حول أزمة ​فيروس كورونا​.



وقال غرافينا نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "لن نستطيع استئناف النشاط الكروي قبل 18 نيسان الحالي. في ظل حالة الإغلاق المفروضة على البلاد، فإن الفرضية هي أن نبدأ في 20 أيار أو مطلع حزيران".

وأضاف: "بمجرد التغلب على تلك الأحوال، يتعين علينا البدء مرة أخرى وتتبع مسار إعادة التشغيل ومن ثم فإن الأولوية القصوى لنا هي استكمال البطولات".