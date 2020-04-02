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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الاتحاد الايطالي: الأولوية هي إستكمال الدوري في أيار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
أكّد الإتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، إلى أن الأولوية هي إستكمال البطولات المحلية في شهر أيار المقبل، وعدم اللجوء إلى قرار بإلغاء الموسم، بإنتظار التطورات حول أزمة فيروس كورونا.
وقال غرافينا نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "لن نستطيع استئناف النشاط الكروي قبل 18 نيسان الحالي. في ظل حالة الإغلاق المفروضة على البلاد، فإن الفرضية هي أن نبدأ في 20 أيار أو مطلع حزيران".
وأضاف: "بمجرد التغلب على تلك الأحوال، يتعين علينا البدء مرة أخرى وتتبع مسار إعادة التشغيل ومن ثم فإن الأولوية القصوى لنا هي استكمال البطولات".
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