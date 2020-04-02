شكرا لقرائتكم كيف يرى رمضان صبحى أول لقاء له مع زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دشن رمضان صبحى نجم النادى الاهلى وقائد المنتخب الاولمبى ، أول ظهور له برفقة زوجته حبيبة إكرامى على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغهم بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى ، وأصبح مستقبل رمضان صبحي نجم هيدرسيفيلد الأنجليزي المعار للأهلي هذا الموسم غير واضح المعالم، بعد إيقاف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث لا يعلم اللاعب حتى هذه اللحظة متى ينتهي الموسم بالنسبة له وموعد عودته لناديه الأصلي بالتحديد.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مستقبل رمضان صبحي مرهون بقرارات الاتحاد الدولي فيفا فيما يخص ملف اللاعبين المعارين لأندية أخرى على مستوى العالم، وهل سيتم مد فترة الإعارة لتعويض فترة الإيقاف أم ستسترد الأندية جزء من قيمة الإعارات.

وأضاف المصدر، أن إيقاف النشاط الرياضي والكروي في العالم حالياً يحول دون تحديد وجهة رمضان صبحي حالياً خاصة بعد تلقيه قبل الأزمة عروضاً من عددة أندية أبرزها فيورتينا الإيطالي.

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من جانبهم استقر مسئولو الأهلى على تأجيل التفاوض مع نادى هيدرسفيلد للحصول مجدداً على خدمات رمضان صبحى لعدم مناسبة الظروف الحالية للتفاوض بشأن شراء قائد المنتخب الأولمبى نهائياً لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدورى بسبب توقف النشاط الرياضى فى العالم، ومن الأسباب التى جعلت مسئولو الأهلى يستقرون على تأجيل التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى مبالغة النادى الإنجليزى فى طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب، حيث وصلت هذه المطالب إلى عشرة ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية.

وأرسل الأهلى خطاباً لنادى هيدرسفيلد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى التى تنتهى فى 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الموسم الحالى محلياً وأفريقياً خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل حتى يستطيع النادى الاستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى وآلا تنتهى الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر فى عقد الإعارة بين الناديين، وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.