تركي آل الشيخ يعلن عودته للأهلي.. ويوجه رسالة للجمهور: "اللي يمشي يمشي.. نجيب قدّه 100مرة"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عودته للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، عقب تلقيه اتصالا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس الشرفي للنادي الأهلي رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "انتوا عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت.. لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وألمح إلى رحيل أحمد فتحي عن الفريق بنهاية الموسم قائلًا: "وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب قدوا 100 مرة".

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واختتم تركي آل الشيخ منشوره عن طريق وسم كتب من خلاله: "دة أنا العند بيقولي يا بابا".

وكان الطرفان أحمد فتحي والأهلي، قد أعلنا يوم أمس الأربعاء، عن رحيل اللاعب صاحب الـ34 عامًا عن الأحمر بنهاية الموسم، بعدما فشلت المفاوضات بين الطرفين في التوصل لتجديد تعاقده.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أعلنت صباح أمس الأربعاء عن فشل مفاوضات التجديد لأحمد فتحي لاعب الفريق والذي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الجاري بعد فترة طويلة قضاها بين جدران القلعة الحمراء.