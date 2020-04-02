إيقاف_الدوري (2).. انسحاب الأهلي بعد "واقعة مباراة الترام".. ماعلاقة رمز الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

بعدما ألغى اتحاد الكرة النسخة الرابعة ـ موسم 1951/1952 ـ من بطولة الدوري التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1948/1949.. عاد مسؤولوا الجبلاية مرة أخرى لتكرار الأمر في موسم 1954/1955 ولكن ليس للمشاركة في الأولمبياد بل لانسحاب النادي الأهلي !

#إيقاف_الدوري سلسلة تُنشر تباعًا على يلا كورة تستعرض أسباب إيقاف أو إلغاء بطولة الدوري بالتزامن مع فترة إيقاف الدوري والنشاط الرياضي في مصر ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المُستجد.. والحلقة الثانية ستكون عن مباراة الأهلي والترام التي أسفرت عن إلغاء البطولة.

لقراءة الحلقة الأولى.. #إيقاف_الدوري (1).. حلم الأولمبياد.. وتغطية عجز الأندية

موسم 1954/1955 قد وصل لجولاته الثلاث الأخيرة وأمام الأهلي مباراة هامة أمام نظيره الترام في ظل مزاحمة الزمالك له على صدارة الدوري.

الأهلي واجه نظيره الترام في مباراة يديرها حكم ساحة حسين الإمام ـ والد الراحل حمادة إمام وجد حازم إمام ـ ويُعاونه كحكم راية محمد حسن حلمي ـ رئيس الزمالك فيما بعد وأحد رموزه ـ .

وبالفعل أُقيم اللقاء وسط ندية من لاعبي الفريقين قبل تشهد المباراة واقعة أدت لإلغاء الدوري؛ اشتبك توني لاعب الترام على نظيره في الأهلي طلعب عبد الحميد ليُشهر حكم الساحة ـ حسين الإمام ـ البطاقة الحمراء للاعب الترام لكن حكم الراية ـ محمد حسن حلمي ـ تدخل وأشار على الحكم أن يُشهر بطاقة حمراء وليست صفراء للاعب الأهلي فرفض الإمام ولم يذكر في تقريره الواقعة من الأساس وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

تظن أن الأمر انتهى؟.. دعني أخبرك أن حكم الراية محمد حسن حلمي رفع تقريرًا لاتحاد الكرة يُطالب عبره معاقبة لاعب الأهلي طلعت عبد الحميد فقرر اتحاد الكرة إلغاء المباراة وإعادتها دون جمهور ولكن في ملعب طنطا مع إيقاف لاعبي الفريق لنهاية الموسم.

اجتماع مجلس الأهلي في 30 أبريل 1955

وهنا كانت بداية الأزمة؛ مجلس إدارة الأهلي اعترض على استناد اتحاد الكرة لتقرير حامل الراية بالمخالفة للوائح.

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أحمد عبود باشا، رئيس النادي الأهلي كان خارج البلاد حينها فترأس الأميرلاي عباس حلمي الغمراوي اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد السبت الموافق 30 أبريل ليستقر على قرار تاريخي بالانسحاب من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم.

اجتماع اتحاد الكرة 6 مايو 1955

في السبت التالي 6 مايو 1955 اجتمعت اللجنة العليا لاتحاد الكرة ووجدت في اعتماد نتيجة المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين ووقف لاعب الترام، توني حتى نهاية الموسم وإقامة مباراة الأهلي التالية أمام الأوليمبي في مدينة طنطا بدلًا من ملعب الأهلي والموافقة على خطاب استقالة الأهلي حتى يُرسل خطابًا أخر يتراجع عن موقفه إذا أراد الاستمرار في موعد أقصاه يوم 10 مايو 1955.

انسحاب الأهلي وشطبه من سجلات اتحاد الكرة

بعد اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والترام رفع لاعبو القلعة الحمراء رصيده إلى النقطة 22 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن الزمالك قبل جولتين من نهاية البطولة.

لكن القرار لم يكن مُرضيًا بالنسبة لإدارة النادي الأهلي فلايرى مجلسه أن الفريق ارتكب مايستحق نقل مباراته أمام نظيره الأوليمبي خارج أرضه لذا قرر في اجتماع مجلس إدارته الذي عُقد يوم 8 مايو 1955 ـ قبل يومي من موعد سحب الاستقالة ـ عدم التراجع ليرد اتحاد الكرة بشطب الأهلي من قوائمه.

اتحاد الكرة خير حينها لاعبي الأهلي بين الانضمام لنادٍ آخر أو الإيقاف مع منحهم مهلة شهرًا من تاريخه لتحديد موقفهم ولكن لاعبو الأهلي عقب جلستهم مع الإداري أعلنوا تأيدهم لقرارات النادي.

إلغاء الدوري

خلال هذه الفترة كان الزمالك قد خاض مباراته أمام الترام وحصل على الثلاثة نقاط ليرفع رصيده إلى 24 قبل أن يُهزم في مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي لكنه ظلّ في الصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف المتبقي له مباراتين أمام الأوليمبي والقناة.. ولكن عبد الرحمن أمين رئيس اللجنة الأوليمبية توسط بين الأهلي واتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن يوقف الاتحاد قراراته على أن يسحب الأهلي استقالته حتى يستطيع الاتحاد الاستعانة بلاعبيه في المنتخب وتم إلغاء الدوري للمرة الثانية.