أرشيف_الرياضة.. لماذا لم يحضر محمود الخطيب مرانه الأول مع الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

"قبل يوم واحد من مراني الأول مع الإسماعيلي وقعت لصفوف الأهلي".. ولكن لماذا رفض محمود الخطيب صاحب الـ عامًا 16 الانضمام لبطل أفريقيا حينها؟

هذا مانستعرضه في الحلقة الثانية من سلسلة #أرشيف_الرياضة التي تُنشر تباعًا على موقع الخليج 365.

القصة تعود لأبعد من المباراة التي حضرها وهو في عامه الـ 16 أمام أكثر من 1000 ألف مشجع للإسماعيلي في استاد القاهرة؟

في عامه الثاني بالمرحلة الابتدائية انتقلت أسرته للعيش بالقاهرة فالتحق بمدرسة محمود خاطر بمنطقة عين شمس؛ حيث كان يسكن وكباق أفراد تمنى أن يكون بفريق المدرسة:"أنا كنت في تانية أو تالتة ابتدائي واللي في الفريق بيكون في خمسة أو سادسة".

وقبل مباراة مدرسته أمام نظيرتها في عزبة النغل غاب أحد اللاعبين فطلبت شقيقته أن يلعب محمود بدلًا منه وكانت هي المباراة:"تاني يوم نادوا عليا في الطابور وضموني لفريق المدرسة".. ليتألق محمد ويُذاع اسمه في دوري المدارس.

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رئيس نادي الطيران رغب في ضمه هو وبعض من زملائه بفريق المدارس ولكن الدفة تغيرت لصفوف النصر فشارك معهم في مسابقات تحت السن ولا ينسى حين شارك أمام الأهلي لأول مرة فتعادلا على ملعبهم بهدفين لكل منهما قبل أن يُهزم فريقه في ملعب التتش بخماسية مقابل هدفين:"سجلت كل أهداف فريقي في المباراتين".

هنا رغب الأهلي في ضمه ولكنه وجد منافسًا كان أكثر حرصًا على ضمه لصفوفه، الإسماعيلي الذي انتقل للقاهرة بعد النكسة وسمع عن ذلك الشاب الصاعد في صفوف النصر فطلب أن يُشارك معهم بأحد المباريات الودية.

ولحسن حظ صاحب الـ 16 كان المدير الفني للإسماعيلي طومسون حاضرًا وشاهده في الشوط الثاني عند مشاركته فطلب ضمه ليُشركه فيما بعد مع الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي..

ليس هذا وحسب بل شهد الخطيب تتويج الإسماعيلي من الباب الكبير بدوري أبطال أفريقيا أمام انجلبير من زائير:"كنت ضمن الأطفال التي تجمع الكرات خلف المرمى، مشهد الجمهور جعلني أتمنى أن أكون في موقف لاعبي الإسماعيلي".

هنا كانت كل الأمور تسير في اتجاه انتقال الخطيب لصفوف الإسماعيلي قبل ظهور فتحي نصير، أحد مدربي الأهلي الذي ذهب إلى أسرة هذا لشاب وأخبرهم برغبتهم في ضمه فاختار محمود الأهلي الذي ضمه مقابل عدد من الكرات وأطقم رياضية بدلاً من الاستعداد لارتداء قيمص الإسماعيلي في اليوم التالي للتدرب مع فريقه ليدون اسمه في تاريخ القلعة الحمراء التي أصبح رئيسها مطلع ديسمبر 2017.

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