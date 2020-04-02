"نفكر بمن لديهم القدرة على العطاء".. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع ناديه.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في وقت مبكر من اليوم، الخميس إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر.

وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال إنه أعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك".

وتابع: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن سياسة الزمالك في التعاقدات هي التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة".

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وواصل: لا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقده مع الأهلي، سنفتح ملف الصفقات في وقت مناسب بالتنسيق مع الإدارة طبقا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني".

وأنهى: "التفكير في الوقت الحالي في مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأخطر فتحي النادي الأهلي أمس الأربعاء برفض عرضه التجديد، بسبب خلافات مالية، على حد قول وكيله السابق نادر شوقي.

وأعترف شوقي بوجود عرض من نادي بيراميدز للتعاقد مع فتحي الصيف القادم في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعرض مالي يفوق عرض الأهلي.