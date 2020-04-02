لا شيء يشغل الصحف الرياضية منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى بداية شهر أبريل، سوى تناقل أخبار سوق الانتقالات “الميركاتو الصيفي 2020” على الرغم من أن باب الانتقالات لن يبدأ إلا بعد ثلاثة أشهر، لكن لا شيء أمام المواقع الرياضية لتقدمه لعشاق كرة القدم سوى التكهن بمستقبل اللاعبين والأندية، الأمر الذي أدى إلى رؤية الأنصار لـ 40 لاعبًا ارتبطوا بأندية جديدة منذ تفشي فيروس كورونا وتعليق الدوريات.

يأتي في مُقدمة اللاعبين الذين أثاروا جدلاً من قبل تفشي فيروس كورونا، الفرنسي المشاكس بول بوجبا، الغائب عن تشكيلة مانشستر يونايتد منذ إصابته أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 19 من البريميرليج يوم 26 ديسمبر 2019.

ترددت أنباء عن إمكانية انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد، على ذمة صحيفة ماركا الإسبانية، التي قالت “خلال فترة التوقف بسبب كورونا، لا شك أن هذه هي أفضل فرصة لإتمام زين الدين زيدان للصفقة التي لطالما حلم بها أثناء تدريبه للملكي”.

استخدام بوجبا

بعد أيام قليلة، تحدثت الصحف الإيطالية عن محاولة إدارة مانشستر يونايتد لاستخدام بول بوجبا كورقة لتسهيل شراء المدافع الهولندي الواعد “ماتياس دي ليخت” الذي لم ينجح كثيرًا مع يوفنتوس هذا الموسم.

لكن صحيفة ماركا تعقد أن ريال مدريد سيتسلح بكافة الأسلحة الممكنة لضم بوجبا، وسيعمل على تعزيز قوته الشرائية لتلبية رغبات المدير التنفيذي لليونايتد “إد ووادوارد”، عن طريق بيع بعض اللاعبين، أمثال “جاريث بيل ولوكا يوفيتش وخاميس رودريجيز ولوكا مودريتش“.

وأكد المصدر ذاته تلقي خاميس رودريجيز عرضًا جادًا من إدارة آرسنال، لكن صحيفة ديلي ميرور البريطانية نفت ذلك، مشيرة إلى أن النجم الكولومبي سيذهب إلى جوديسون بارك لتمثيل إيفرتون نظرًا لوجود مدربه المفضل “كارلو أنشيلوتي“.

الإنتر يستعيد نشاطه

يود المدير الفني لنادي الإنتر الإيطالي “أنطونيو كونتي” استعادة نشاطه في الميركاتو الصيفي عن طريق إجراء المزيد من الصفقات المؤثرة، وهو الشيء الذي ميزه عن سائر أندية السيري آ في الميركاتو الصيفي 2019.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قدمت إدارة الإنتر عرضًا جادًا إلى نابولي لضم النجم البلجيكي دريس ميرتينز الذي سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، آخرهم أمام برشلونة في ذهاب ثمن النهائي، بالإضافة إلى تسجيله 6 أهداف في 21 مباراة بالسيري آ.

ويسعى كونتي إلى تقوية خط وسط الإنتر بشراء لاعب الوسط الدولي التشيلي “أرتورو فيدال” من برشلونة، وإعادته إلى السيري آ، حيث كان رمانة خط الوسط في يوفنتوس قبل انضمامه إلى بايرن ميونخ.

وكان أنطونيو كونتي صاحب فكرة تعاقد يوفنتوس مع أرتورو فيدال من باير ليفركوزن في صيف 2011، ويبدو أنه يود العودة للعمل مع اللاعب الدولي التشيلي البالغ من العمر 32 عامًا.

وفي نفس السياق، طلب برشلونة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من الإنتر، وأبدى موافقته على إدخال أرتورو فيدال والمزيد من اللاعبين في هذه الصفقة المدوية.

دفاع مانشستر سيتي

استغل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” فرصة التوقف لمناقشة بعض الأمور مع مجلس الإدارة، ومن بينها إضافة مدافع جديد، تحضيرًا لبيع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الميركاتو الصيفي.

وتصدر اسم مدافع نادي الإنتر الإيطالي “ميلان سكرينيار” قائمة المدافعين المطلوبين في مانشستر سيتي، وفقًا لما أكده موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي.

من جهتها ترى صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جوارديولا لن يلجأ لمدافع من خارج البريميرليج، وسيعود للتسوق من إيفرتون مرة أخرى، بشراء المدافع الواعد ماسون هولجيت، كي يكون ثنائية مع مواطنه “جون ستونز” المنضم للسيتي قبل عامين بمبلغ 50 مليون إسترليني.

ألمحت بعض المواقع -غير الموثوقة- إلى إمكانية مغادرة كريستيانو رونالدو السيري آ بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا أكثر من أي بلد آخر، كما أن إدارة “يوفنتوس” اجبرته على تخفيض راتبه السنوي بنسبة كبيرة.

ويحصل رونالدو على 31 مليون يورو سنويًا، ومن المنتظر أن يحصل على حوالي 25 مليونًا بعدما وافق على تخفيض الراتب.

وتوجد بعض الأندية التي ستسعى لاستغلال الفرصة لإغراء كريستيانو رونالدو براتب سنوي أعلى، مثل باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد حسب بعض المواقع الفرنسية والإسبانية.

لكن لم يظهر بعد مصدر موثوق منه في إيطاليا أو إنجلترا تناول قصة تفكير رونالدو في الرحيل عن السيدة العجوز حتى هذه اللحظة.

والآن إليكم قائمة الـ 40 لاعبًا الذي ارتبطوا بأندية جديدة منذ تفشي فيروس كورونا وتعليق الدوريات

1- لاعب ريال مدريد خاميس رودريجيز – آرسنال (ماركا) + إيفرتون (ديلي ميرور)

2- لاعب نابولي دريس ميرتينز – الإنتر، المصدر: (كالتشيو ميركاتو)

3- لاعب يوفنتوس آرون رامسي – إيفرتون، المصدر: (90 min)

4- لاعب يوفنتوس ماتياس دي ليخت – مانشستر يونايتد، المصدر: (ESPN)

5- لاعب ريال مدريد إيسكو – مانشستر سيتي، المصدر: (دون بالون)

6- لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج – ليفربول، المصدر: (le10sport)

7- لاعب باريس سان جيرمان توماس مونييه – بوروسيا دورتموند، المصدر: (بيلد)

8- لاعب أياكس نيكولاس تاجليافيكو – تشيلسي، المصدر: (FCupdate الهولندى)

9- لاعب باريس سان جيرمان إدينسون كافاني – مانشستر يونايتد + بوكا جونيورز، المصدر: (أوليه الأرجنتينية)

10- لاعب أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز – مانشستر يونايتد، المصدر: (ديلي ميرور)

11- لاعب ريال بيتس نبيل فقير – آرسنال، المصدر: (صحف إسبانية)

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12- لاعب تشيلسي بيدرو رودريجيز – لاتسيو، المصدر: (جازيتا ديلو سبورت)

13- لاعب أتلتيكو مدريد دييجو كوستا – روما، المصدر: (إل موندو ديبورتيفو)

14- لاعب برشلونة أرتورو فيدال – الإنتر، المصدر: (كالتشيو ميركاتو)

15- لاعب زينيت سان بطرسبيرج ساردار أزمون – نابولي، المصدر: (طهران تايمز الإيرانية)

16- لاعب ليفربول لوريس كاريوس – وست هام يونايتد، المصدر: (ديلي ميل) + هيرنا برلين، المصدر: (مواقع ألمانية)

17- لاعب برشلونة مارتن برايثوايت – وست هام يونايتد، المصدر: (سبورت الكتالونية)

18- لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه – ريال مدريد، المصدر: (ESPN)

19- لاعب ليفربول ساديو ماني – ريال مدريد، المصدر: (ذا صن)

20- لاعب بايرن ميونخ دافيد ألابا – برشلونة، المصدر: (سبورت الكتالونية)

21- لاعب أياكس دوني فان دي بيك – ريال مدريد، المصدر: (ماركا)

22- لاعب بايرن ميونخ مانويل نوير – تشيلسي، المصدر: (بايرن ستريكس الألماني)

23- لاعب الإنتر دييجو جودين – توتنهام، المصدر: (توتو سبورت)

24- لاعب الإنتر لاوتارو مارتينيز – برشلونة، المصدر: (AS الإسبانية)

25- لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد + باريس سان جيرمان، المصدر: (Diariogol)

26- لاعب روما ومانشستر يونايتد كريس سمولينج – آرسنال، المصدر: (صحيفة أخبار مانشستر المسائية)

27- لاعب وست هام يونايتد ديكلان ريس – تشيلسي، المصدر: (سكاي سبورتس)

28- لاعب نابولي آلان – إيفرتون، المصدر: (كالتشيو ميركاتو)

29- لاعب نابولي خاليدو كوليبالي – مانشستر يونايتد، المصدر: (ديلي ميرور)

30- لاعب برشلونة وبايرن ميونخ فيليب كوتينيو – تشيلسي، المصدر: (ديلي ميرور)

31- لاعب الإنتر (ميلان سكرينيار) – مانشستر سيتي، المصدر: (كالتشيو ميركاتو)

32- لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا – يوفنتوس، المصدر: (إنديبيندينت)

33- لاعب نابولي خوسيه كاليخون – إشبيلية، المصدر: (بيرمنجهام ميل)

34- لاعب توتنهام هاري كين – مانشستر يونايتد، المصدر: (جول بريطانيا)

35- لاعب باريس سان جيرمان تياجو سيلفا – برشلونة، المصدر: (إل موندو ديبورتيفو)

36- لاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور – برشلونة، المصدر: (إل موندو ديبورتيفو)

37- لاعب توتنهام فيكتور وانياما – مونتريال إمباكت، المصدر: (ستاندارد البريطانية)

38- لاعب إيفرتون ماسون هولجيت – مانشستر سيتي، المصدر: (ديلي ميل)

39- لاعب أتلتيكو مدريد توماس – آرسنال، المصدر: (ديلي ميرور)

40- لاعب ريال بيتس زهير فضال – فالنسيا، المصدر: (سوبر ديبورتي)