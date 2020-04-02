شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» و«الخطيب» على قلب رجل واحد بعد رحيل أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه تلقى اتصالًا من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وضّح فيه الأخير «وجهة نظره»، مضيفًا: «اللي يمشي يمشي، نجيب قده 100 مرة».

كان أحمد فتحي، لاعب الأهلي، أعلن رحيله عن القلعة الحمراء إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع إدارة القلعة الحمراء أمام العرض المالي السخي من بيراميدز.

وجمع موقف «فتحي» كلًا من «آل الشيخ» و«الخطيب» أمام اللاعب، خاصة أن «آل الشيخ» كان قد تدخل لتجديد آخر عقد لللاعب مع الأهلي قبل عامين مقابل مليوني دولار، بناء على رغبة «الخطيب» وقتها.